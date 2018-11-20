«الصحة العالمية»: استمرار محاربة «الإيبولا» في جمهورية الكونغو الديمقراطية

أكدت منظمة الصحة العالمية أن جهود التصدي لمرض الإيبولا مستمرة، بعد الهجمات المميتة يوم الجمعة على بلدة بني في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكرت المنظمة الأممية أنه تم التيقن من سلامة أفراد المنظمة ووزارة الصحة، وتم إجلاء 16 من موظفي منظمة الصحة العالمية إلى مدينة غوما لتوفير الرعاية النفسية لهم بعد قصف سكنهم بقذيفة لم تنفجر.

وأفاد بيان صحفي صادر عن المنظمة أن مراكز العلاج، التي يديرها الشركاء، ما زالت تعمل. وقال إن الاستجابة لم تتأثر خارج بني. وقد استؤنفت كل الأنشطة، بما فيها التحصين.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن المنظمة ستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة والشركاء لوضع حد لوباء الإيبولا في الكونغو الديمقراطية، مستنكرًا استمرار التهديدات ضد من يواصلون العمل لمحاربة الوباء.