الشرطة العراقية: العثور على جثث 3 تركمان قرب بحيرة العظيم شرقي تكريت

أعلن مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن العثور على جثث 3 شبان تركمان كانت عناصر من تنظيم داعش اختطفوهم عصر أمس شرقي مدينة تكريت.

وقال العقيد محمد خليل البازي، من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، إنه تم العثور على الجثث ليلا في أحد الأودية المطلة على بحيرة العظيم قرب ناحية أمرلي، وبها آثار طلقات نارية في أماكن مختلفة من أجسادهم. وأضاف أنه جرى نقل الجثث إلى مستشفى قضاء طوزخورماتو تمهيدا لتسليمها إلى ذويهم.

وكان الاتصال مع الشبان الثلاثة قد فُقد عصر أمس أثناء قيامهم بصيد السمك في بحيرة العظيم، وخرجت قوة أمنية للبحث عنهم.

ولاتزال مناطق من محافظة صلاح الدين تشهد أعمال عنف متكررة، رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد.