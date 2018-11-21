الرئيس اليمني يدعو إلى التعاطي البناء مع جهود استئناف العملية السياسية

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إنه وجه وزير الخارجية خالد اليماني بالتعاطي البناء مع كل جهود السلام وفقا للمرجعيات الثلاث والهادفة لإنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه واستعادة الدولة ومؤسساتها واستئناف العملية السياسية من حيث توقفت قبل الانقلاب.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده الرئيس اليمني مساء اليوم الثلاثاء بمقر إقامته بكليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية مع وزير الخارجية خالد اليماني حيث وجه بأهمية اضطلاع الخارجية اليمنية وأجهزتها المختلفة بالمهام المناطة بها لمواكبة الواقع ومستجداته المتوالية للتأكيد على جهود وفاعلية الدبلوماسية اليمنية التي تواجه ملفات صعبة ومعقدة وفي ظروف استثنائية.

كما أكد رئيس الجمهورية اليمنية على أهمية إعداد الخارجية اليمنية الرؤى والتصورات الآنية والمستقبلية، لمواكبة جملة التطورات والتحولات والمستجدات على الساحة الوطنية، والمتصلة بطبيعة الأوضاع والمتغيرات في إطار مساعي السلام التي يتطلع إليها شعبنا، والمرتكزة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

من جانبه أطلع اليماني الرئيس اليمني على جملة المستجدات والمهام والملفات التي تقوم الوزارة وتعكف على إنجازها والمتضمنة جوهر السياسة الخارجية اليمنية المستندة على توجهات القيادة السياسية والمتسقة مع تطلعات الشعب اليمني، وعلى جهود السلام ونتائج التواصل واللقاءات مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.