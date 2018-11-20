فتح تحقيق بعد اقتراب طائرتين تابعتين لشركتي «أفيانكا» و«لوفتهانزا» من التصادم في كولومبيا

فتحت وحدة الطيران المدني الكولومبية تحقيقا في حادث وقع بين طائرة تابعة للخطوط الجوية الكولومبية «أفيانكا» وأخرى للخطوط الجوية الألمانية «لوفتهانزا» اللتين اقتربتا يوم السبت الماضي إلى حد أنهما كانتا على وشك التصادم قبل هبوطهما في جنوب غرب كولومبيا.

وقالت الوحدة، في بيان صحفي أمس الاثنين: «نبدأ اليوم تحقيقا، حيث تقوم مجموعة من الخبراء بتحليل التسجيلات الصوتية ومقارنتها بأدلة فيديو وسجلات إشارات الرادار من مراكز التحكم في كالي وبوجوتا».

ويبدو أن الحادث وقع بسبب حاجز اللغة بين ضابط المراقبة الجوية في برج المراقبة بمطار كالي وطيار من شركة لوفتهانزا.

وتم تحويل رحلة لوفتهانزا رقم «إل.اتش 542» القادمة من فرانكفورت، التي كان من المفترض أن تهبط في بوجوتا، إلى كالي الواقعة على بعد 300 كيلومتر جنوب غرب العاصمة؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وعندما أخبر الطيار ضابط المراقبة الجوية في كالي باللغة الإنجليزية أنه بحاجة إلى الهبوط، تلقى تعليمات باللغة الإسبانية لمواصلة الطيران فوق المنطقة حتى تلقى أمر الهبوط.

لكن طائرة أفيانكا كانت في المنطقة في انتظار الحصول على إذن بالهبوط، مما أدى إلى اقتراب الطائرتين من بعضهما إلى حد أنهما كانتا على وشك التصادم.

وفي تسجيل صوتي نشرته الوحدة، يمكن سماع طيار أفيانكا يقول لضابط المراقبة الجوية، «إنه (طيار لوفتهانزا) لا يفهم ما تقوله، ونحن قريبين للغاية، من فضلك كن أكثر وضوحا. إذا لم تكن تفهمه، من فضلك اطلب من شخص آخر مساعدتك».