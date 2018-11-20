إصابة 26 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف قطاع غزة

أصيب 26 فلسطينيا، اليوم الاثنين، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر، أن 25 متظاهرا أصيبوا بالرصاص الحي وعشرات بالاختناق والشظايا، خلال مواجهات على أطراف بلدة بيت لاهيا الحدودية شمال القطاع.

وجرت المواجهات بالتزامن مع انطلاق المسير البحري رقم 15 في بحر قطاع غزة، تحديا للحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منتصف عام 2007.

وفي السياق أفادت المصادر بأن طفلا أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي شرق مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة خلال مواجهات على أطراف المخيم الحدودية.

واندلعت المواجهات في إطار مسيرات العودة الشعبية التي قتل 223 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 24 ألف آخرين، منذ انطلاقها بمواجهات شبه يومية مع الجيش الإسرائيلي في 30 مارس الماضي؛ للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع المفروض منذ 11 عاما.