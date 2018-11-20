محكمة بموسكو تؤيد فرض غرامة على مجلة إخبارية مستقلة

أيدت محكمة في موسكو، اليوم الثلاثاء، فرض غرامة تعادل قيمتها نحو 340 ألف دولار، على مجلة إخبارية مستقلة، بسبب عدم إبلاغها سلطة اتحادية ذات صلة، بشأن مصدر تمويل أجنبي، في الوقت المناسب.

وقالت مجلة "ذا نيو تايمز"، التي تشتهر بتقاريرها السياسية القوية، في بيان لها: "إن الغرامة تعتبر الاكبر في تاريخ وسائل الاعلام الروسية."

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية، بأن رئيس تحرير المجلة، يفجينيا الباتس - الذي تم تغريمه شخصيا بما يعادل نحو 450 دولار - قال للمحكمة إن العقوبات تشبه القمع.

وقالت المجلة، التي ظلت تصارع ماليا خلال السنوات الأخيرة؛ لدرجة أن أوقفت نسختها المطبوعة، إنها نجحت في جمع أموال كافية لتغطية الغرامات.