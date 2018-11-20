رئيس النواب العراقي: المعركة القادمة مع الإرهاب استخبارية لملاحقة الخلايا النائمة

قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، إن المعركة القادمة مع الإرهاب هي معركة استخبارية لملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة.

وذكر مكتب الحلبوسي -في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن رئيس مجلس النواب استقبل ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية والوفد المرافق له، موضحًا أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، كما استعرض اللقاء الأوضاع في المنطقة.

وأكد الحلبوسي حرص العراق على توطيد العلاقات مع روسيا خاصة في مجال إعادة الإعمار، ولا سيما في مجال الاستثمار والاستفادة من الخبرة الروسية في قطاعات الطاقة والبنى التحتية.

من جهته، أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي حرص بلاده على تعميق العلاقات مع العراق والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، مقدماً دعوة لرئيس مجلس النواب لزيارة روسيا.

ووصل، في وقت سابق اليوم، إلى بغداد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف على رأس وفد رسمي.