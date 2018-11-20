إيران وبريطانيا تبحثان الاتفاق النووي والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

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بحث وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مع نظيره البريطاني جيريمي هانت ملفات الاتفاق النووي والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية المهمة.

جاء ذلك خلال استقبال ظريف لهانت، اليوم الاثنين، في العاصمة الإيرانية طهران، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وذكرت وكالة أنباء فارس، أن من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية البريطاني خلال زيارته الى طهران ايضا امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني.

كان هانت، قد وصل صباح اليوم الاثنين، إلى طهران على رأس وفد سياسي لإجراء محادثات مع عدد من المسؤولين.