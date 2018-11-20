بنك إنجلترا يؤيد اتفاق «ماي» لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

رحب محافظ بنك إنجلترا المركزي، مارك كارني، بمسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وترتيبات الفترة الانتقالية التي توصلت إليها حكومة رئيس الوزراء "تريزا ماي" مع الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي. كما حذر "كارني" من أن خطر سيناريو "عدم التوصل إلى اتفاق وعدم وجود فترة انتقالية" مازال قائما بقوة.

وقال "كارني"، في كلمة له أمام اجتماع للجنة الخزانة في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، "نرحب بالترتيبات الانتقالية في اتفاق الخروج .. كما تلقينا إشارة إلى احتمال تمديد هذه الفترة الانتقالية".

يذكر أن مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تقضي بتنفيذ قرار الخروج يوم 29 مارس 2019، في حين ستبدأ الفترة الانتقالية من ذلك اليوم وحتى 31 ديسمبر 2020.

كما يسمح الاتفاق بتمديد الفترة الانتقالية إلى ما بعد 2020، وهو أمر جوهري نظرا لآن التوصل إلى اتفاق تجاري يستغرق في المتوسط 4 سنوات من المفاوضات بحسب "كارني".