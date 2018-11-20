«جوتيريس» يدعو لمواجهة تزايد آفة التطرف العنيف والتمييز

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، لمواجهة تزايد آفة التطرف العنيف والتمييز، عبر المزيد من الشراكات الجديدة، التي يلعب فيها الشباب حول العالم دورًا مركزيًا وحاسمًا لمستقبل السلام والتناغم بين الثقافات والأديان.

ونادى أنطونيو جوتيريس في كلمته في افتتاح المنتدى العالمي الثامن لتحالف الأمم المتحدة للحضارات اليوم في نيويورك بتسخير إبداع وطاقات الشباب لتجديد الالتزام بالحوار بين الأديان والثقافات من أجل تعزيز قيم التسامح والتنوع وثقافة السلام.

وقال الأمين العام "للأسف ما زالت الثقافة والمفاهيم الخاطئة للهوية توجد مشاكل وتهديدات خطيرة في بقاع مختلفة من العالم اليوم"، مشددًا على الحاجة الملحة إلى تعزيز الظروف التي تمكن الناس من مختلف الهويات والثقافات من العيش في وئام وفي عالم خال من التمييز والاضطهاد.

ورحب جوتيريس بجهود تحالف الأمم المتحدة للحضارات التي عملت على الاستفادة من حكمة وخبرة الزعماء من جميع الثقافات في جهود بناء السلام، لا سيما في سياق تعزيز المصالحة الوطنية.

وأضاف الأمين العام "مع تزايد المعلومات التضليلية والخدع المنظمة الخطيرة وتنامي خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، يحتاج الشباب إلى أن يتسموا بالوعي ليتمكنوا من كشف هذه الاتجاهات المدمرة ونبذها".