روسيا والهند توقعان عقودا لتوريد وإنتاج فرقاطات روسية

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني أن روسيا والهند وقعتا مجموعة عقود خاصة بتوريد وإنتاج فرقاطات روسية من مشروع 11356.

وذكر المكتب الصحفي للهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أنه تم توقيع العقود الخاصة ببناء فرقاطات من مشروع 11356 لصالح البحرية الهندية، واصفا التوقيع بالحدث المهم في تطوير التعاون العسكري التقني الروسي الهندي.

ولم يذكر البيان قيمة هذه العقود، ولكن مصادر صحفية روسية تشير إلى أن القيمة تبلغ حوالي 950 مليون دولار.

يُذكر أن الاتفاقية الحكومية بشأن بناء سفن حربية من مشروع 11356 في روسيا لصالح الهند تم التوقيع عليها في أكتوبر عام 2016 بنهاية محادثات بين الرئيس الروسي ونظيره الهندي ، وكان رئيس مجموعة شركات " روستيخ" الروسية، سيرجي تشيميزوف ، قد أعلن في وقت سابق أن فرقاطتين من هذا النوع سيتم بناؤهما في روسيا، بينما سيتم بناء فرقطات أخرى في مصنع لبناء السفن في الهند.