سفير ألمانيا لدى الدوحة: قطر شريك موثوق تعتمد عليه برلين

قال السفير هانس أودو موتسل، السفير الألماني لدى دولة قطر، إن قطر قد أصبحت شريكا موثوقا تعتمد عليه ألمانيا في المنطقة.

وأضاف موتسل، في مؤتمر صحفي عقده بالدوحة، اليوم الاثنين، أن الاحتفال بعيد الوحدة الوطنية الألماني يصادف الذكرى الـ45 للعلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.

وتابع موتسل، أن اللجنة الوزارية الحكومية المشتركة بين البلدين سوف تعقد اجتماعها في فبراير القادم، برئاسة علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة القطري والألماني بيتر التماير وزير الاقتصاد والطاقة الاتحادي وهي اللجنة التي تأسست قبل عقد برئاسة وزيري التجارة في البلدين، وستعمل على تفعيل الاتفاقيات بين البلدين في مجال التجارة والاستثمار.

وأوضح، أن اللجنة المشتركة بين رابطة رجال الأعمال القطريين والغرف الألمانية للتجارة، ستجتمع الشهر المقبل في الدوحة على هامش اجتماع منتدى قطر المانيا للأعمال والاستثمار.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ نحو ثلاثة مليار يورو، وتعتبر قطر الشريك التجاري الثالث لألمانيا في منطقة الخليج العربي، وتعمل في قطر نحو 100 شركة ألمانية.

وذكر موتسل، أن الأزمة الخليجية الراهنة لم تؤثر على حجم التبادل التجاري بين البلدين وان المانيا تتطلع إلى المزيد من التعاون مع قطر في المجالات الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في المانيا قد بلغ أكثر من 25 مليار يورو خاصة في مؤسسات مثل دويتشه بنك، وفولكس فاجن، وسيمنس، قائلاً «قطر تعتبر أكبر مستثمر من منطقة الخليج في ألمانيا».