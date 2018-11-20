وزير المالية الفرنسي يلتقي إدارة شركة رينو لمناقشة التطورات الأخيرة

تسعى الحكومة الفرنسية لتنصيب قيادة مؤقتة لإدارة شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات، في أعقاب توقيف السلطات اليابانية للرئيس التنفيذي للشركة "كارلوس غصن"، على خلفية اتهامه بالتلاعب في حسابات أرباحه الشخصية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن وزير المالية الفرنسي وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، القول لمحطة فرانس إنفو"، إنه على الرغم من أن فرنسا، أكبر حامل أسهم في شركة رينو، فأنها لا تطالب بعزل غصن عن منصبه، إلا أنه أصبح في موقف لا يؤهله لإدارة الشركة"، حيث يعتزم مجلس إدارة رينو الاجتماع مساء اليوم.

وقال لو مير إنه سيلتقى إدارة رينو وممثلي الدولة في مجلس إدارتها، اليوم، من أجل تنصيب إدارة مؤقتة لإدارة أعمال الشركة.