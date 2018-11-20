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ترامب: أمريكا ستظل شريكا راسخا للسعودية حتى لو علم محمد بن سلمان بمقتل خاشقجي


نشر فى : الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 - 8:28 م | آخر تحديث : الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 - 8:28 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تظل شريكا راسخا للمملكة العربية السعودية.

وأضاف «ترامب»، في بيان أصدره البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعتزم أن تظل «شريكا راسخا» للسعودية حتى على الرغم من أنه «قد يكون من الوارد جدا» أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان لديه علم بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه ليست لديه النية لإلغاء عقود عسكرية مع الرياض قائلا: «إذا أقدمنا بحماقة على إلغاء هذه العقود، ستكون روسيا والصين أكبر المستفيدين»، بحسب ما أوردته رويترز.

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