فرنسا تعتزم فرض عقوبات على السعودية بسبب مقتل «خاشقجي»

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أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لو دريان، مساء أمس الاثنين، أن فرنسا تعتزم فرض عقوبات على السعودية بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال المسؤول الفرنسي لمحطة "راديو أوروبا 1": "إن فرنسا تعمل بشكل وثيق مع ألمانيا، وسنقرر على وجه السرعة بشأن عدد معين من العقوبات من جانبنا".

وفرضت ألمانيا حظراً على دخول 18 مواطناً سعودياً يعتقد أنهم على صلة بقتل الصحفي السعودي.

وقال "لو دريان" أنه بعيدا عن العقوبات، "يجب الكشف عن الحقيقة كاملة (لما حدث لخاشقجي)".

يذكر أن المملكة العربية السعودية واحدة من أهم عملاء صناعة الدفاع الفرنسية.

واشترت السعودية أسلحة بقيمة 38ر1 مليار يورو من فرنسا العام الماضي.