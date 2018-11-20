وزير الخارجية الألماني السابق يرحب بوقف تصدير السلاح إلى السعودية

رحب وزير الخارجية الألماني السابق، زيجمار جابريل، بالوقف الكامل لتصدير السلاح الألماني إلى السعودية على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا.

وعلى هامش ندوة لتقديم كتاب في شتوتجارت، قال الزعيم الأسبق للحزب الاشتراكي الديمقراطي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين: "أرى أن هذا صحيحا، فهناك حاجة الآن إلى إشارات واضحة، ويبدو أن الانتقادات التي جرى توجيهها إلى السياسة الخارجية للمملكة لم يتم أخذها مأخذ الجد قبل هذا الأمر".

وأوضح جابريل، أنه دخل هو نفسه إبان توليه منصب وزير الخارجية سلسلة من المساجلات مع السعودية، مشيرا إلى أنه كان قد أوقف تصدير 250 ألف قطعة من بنادق هجومية ألمانية كانت المستشارة انجيلا ميركل تعتزم التصريح بتصديرها.

وأدان جابريل مقتل خاشقجي، وقال عن جريمة قتله إنها "ارتداد إلى الأزمنة البربرية" واتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه ينتهج سياسة خارجية عدوانية للغاية وهو ما يظهر على نحو خاص في حرب اليمن.

وأضاف جابريل، أن وصول "هذه السياسة فيما يبدو إلى حد قتل الصحفي المنتقد خاشقجي إنما يرجع إلى إحساس السعودية أنها محمية تماما من الولايات المتحدة".