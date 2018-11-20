كوريا الجنوبية تعقد جلسة استماع حول اتفاق للتجارة الحرة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

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تعقد وزارة التجارة والصناعة الكورية الجنوبية جلسة استماع مع خبراء الصناعة لمناقشة التأثيرات المحتملة لأي اتفاق تجارة حرة مع بريطانيا في أعقاب خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أن وزارة التجارة والصناعة والطاقة دعت صناع السياسة والخبراء ومسؤولي الصناعة للتعبير عن رأيهم بشأن الموضوع خلال جلسة استماع عامة تعقد في العاصمة سول غدا الأربعاء.

كانت كوريا الجنوبية قد وقعت اتفاقا للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي في 2011 وتم التصديق عليه في 2015. وبمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل لن يسري الاتفاق على بريطانيا.

وذكرت الوزارة الكورية الجنوبية أن الاتفاق مع بريطانيا ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في أوروبا، سيتيح ف