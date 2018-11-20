رئيس الوزراء العراقي: بغداد ليست جزءا من منظومة العقوبات الأمريكية على إيران

أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ليست جزءا من منظومة العقوبات الأمريكية على إيران.

وقال عبد المهدي، خلال اجتماع حواري مع أكاديميين عراقيين، إن "أمريكا تريد فرض عقوبات على دولة أو أشخاص، هذا الأمر يخص سياستها هذه ليست قرارات أممية، المسألة هنا ثنائية، نحن لسنا جزءا من هذه المنظومة".

وواصل القول: "نحن أيضا لسنا جزءا من أي عدوان على أي دولة أخرى، هناك مثلا دول تناصب الغرب أو تناصب الولايات المتحدة العداء، ونحن لا نقف ضد دولة مع دولة أخرى وبصورة عامة، نحن لسنا جزءا من منظومة أي بلد يستهدف أي طرف".

وذكر رئيس الوزراء العراقي "نحن استطعنا إفهام الجانب الأمريكي وكل الاطراف ومنها إيران نحن ندافع عن ساحة العراق، ونحن لن نلحق الأذى بأي دولة والدفاع عن مصالحنا الوطنية".

وقال إن "موقفنا الذي طرحناه على الجانب الامريكي لا تأتون إلينا بأوامر ...لديكم خطط وسياسات تناقشونها مع العراق ...العراق يتخذ منها موقفا ، أما الاملاءات فنحن لانقبل بالإملاءات ... صحيح أن العراق بالنسبة للولايات المتحدة بلد ضعيف ، لكننا استخدمنا تعبيرا للمرجعية الدينية العليا يقول/العراق في وضع ضعيف لكنه غير مستسلم/ وهذا الذي ينظم موقفنا ".

وأضاف "استطعنا البقاء على هذه المواقف بسبب هذا الموقف المتوازن بأن لا نكون طرفا ضد أي دولة ، وهو موقف دستوري ونرفض وجود أية قوات أجنبية على أرضنا معادية ضد اي بلد".