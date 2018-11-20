رئيس وزراء إسبانيا: سنصوت ضد اتفاق خروج بريطانيا ما لم يتم توضيح مسألة جبل طارق

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، إنه سيصوت ضد مشروع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حال لم تحدث تغيرات لتعكس المفاوضات بشأن النزاع حول جبل طارق.

وأضاف سانشيز، أنه إذا لم يتم مراجعة المادة رقم 184 من الاتفاق خلال قمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بشأن خروج بريطانيا المقررة الأحد المقبل، فإنه سيصوت بـ "لا" على مشروع الاتفاق.

وأدلى وزير الخارجية الإسباني، خوسيه بوريل، بتعليقات مماثلة أمس الاثنين، قائلاً إن مشروع الاتفاق في حاجة لمزيد من "الوضوح القانوني".

ويشار إلى أن منطقة جبل طارق تقع على الساحل الجنوبي لإسبانيا، وكانت تعد منطقة بريطانية خارجية منذ عام 1713. وزعمت إسبانيا أكثر من مرة أحقيتها في منطقة جبل طارق.

وقال ساشنيز "منطقة جبل طارق لا تخص المملكة المتحدة، هي تمثلها ولكن المنطقة لا تنتمى لها".

ومن المقرر أن تصدق بقية دول الاتحاد الأوروبي الـ17 على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه بروكسل ولندن الأسبوع الماضي خلال قمة خاصة الأحد المقبل، كما من المتوقع أن تسفر القمة عن إعلان سياسي يحدد العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.