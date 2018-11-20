الشرطة العراقية : القبض على إرهابي في بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، اعتقال إرهابي مطلوب في قضايا إرهابية جنوب غربي العاصمة العراقية بغداد.

وقالت القيادة -في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية- إن الفوج الالي الثالث من اللواء الالي الأول ومن خلال تدقيق قاعدة البيانات في سيطرة مدخل شارع المطار جنوب غربي بغداد، تمكن من اعتقال مطلوب وفق المادة (4) إرهاب وتم احالته الى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

يشار الى ان القوات الامنية تعلن بين فترة واخرى عن اعتقال العديد من المطلوبين للقضاء بتهم مختلفة.