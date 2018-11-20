استطلاع: أغلبية الفلبينيين لا يوافقون على سياسة حكومتهم بشأن بحر الصين الجنوبي

أعرب أغلبية الفلبينيين عن عدم موافقتهم عن سياسة حكومتهم في عدم اتخاذ إجراء بشأن توغلات الصين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وقالوا إنهم يعتقدون أنه من المهم استعادة السيطرة على الجزر المحتلة، حسبما أظهر استطلاع للرأي، اليوم الثلاثاء.

وكشف الاستطلاع، الذي تم إجراؤه في عموم البلاد في الفترة من 15 إلى 23 سبتمبر، عن أن 84% ممن شملهم الاستطلاع، والبالغ عددهم 1500 شخص، قالوا إنه ليس من الصواب أن تترك الحكومة الفلبينية الصين وحدها، بنيتها التحتية ووجودها العسكري، في الأراضي التي نطالب بها.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 16% فقط أيدوا سياسة «عدم فعل شيء» لحل النزاع الإقليمي مع الصين.

ووجد الاستطلاع أيضا أن 87% ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أنه من المهم أن تستعيد الفلبين السيطرة على الجزر التي احتلتها الصين.

وصدرت نتائج الاستطلاع قبل ساعات من وصول الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مانيلا في زيارة رسمية، وهي الأولى لزعيم صيني منذ 13 عاما.

من المتوقع أن يناقش شي والرئيس رودريجو دوتيرتي الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية على الرغم من الصراع الإقليمي حول بحر الصين الجنوبي.

وقال سلفادور بانيلو المتحدث باسم دوتيرتي في بيان: «زيارة الرئيس الصيني للفلبين تمثل فرصة لتعزيز وتقوية علاقاتنا الثنائية مع الدولة الأجنبية».

وأضاف أن الفلبين تشيد بجهود الصين لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة من خلال السعي إلى إجراء حوارات ومشاورات في التعامل مع النزاع في بحر الصين الجنوبي.

وتابع: «بسبب سياسة الرئيس دويترتي الخارجية الحذرة والعملية والمستقلة، فإننا نتوقع المزيد من الفرص لإقامة تعاون وصداقة أفضل مع الصين».