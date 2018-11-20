«حماس» تطالب بطرد إسرائيل من عضوية الاتحاد الدولي للصحفيين

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طالب نائب فلسطيني عن حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، بطرد إسرائيل من عضوية الاتحاد الدولي للصحفيين، بسبب استهدافها مقرات المؤسسات الإعلامية الفلسطينية.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عن حماس أحمد بحر، خلال مؤتمر صحفي في غزة، إن إسرائيل "ارتكبت جريمة ضد القوانين الدولية واتفاقيات جنيف بتدمير مقر قناة الأقصى الفضائية" التابعة لحماس في غزة قبل أيام.

وأكد بحر، أن محاولات إسرائيل "إسكات الصوت الحر المقاوم ستبوء بالفشل وقناة الأقصى ستنهض من جديد بصوت أعلى لمقاومة الاحتلال وكشف جرائمه".

وجرى عقد المؤتمر الصحفي على أنقاض ركام مقر فضائية الأقصى الذي دمرته طائرات حربية إسرائيلية يوم 12 من الشهر الجاري خلال جولة التوتر الأخيرة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وتم خلال المؤتمر الإعلان عن إطلاق حملة تبرعات محلية ودولية لإعادة بناء مقر القناة تحت شعار (بدعمكم نبنيها).

وحث رئيس مجلس إدارة شبكة الأقصى القيادي في حماس إسماعيل رضوان، المجتمع الدولي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار مقر القناة عبر الحملة التي تم إطلاقها.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تدمر فيها طائرات إسرائيلية مقر قناة الأقصى بدعوى ممارساتها التحريض على العنف.