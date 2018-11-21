الرئيس الفلسطيني يبحث مع المبعوث الصيني للسلام مستجدات الأوضاع في الأراضي المحتلة

بحث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مع المبعوث الصيني لعملية السلام في الشرق الأوسط، قونغ شياو شنغ، والوفد المرافق له، آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الرئيس عباس تطرق خلال اللقاء الذي عقد بحضور سفير جمهورية الصين الشعبية لدى فلسطين قواة واي- إلى ضرورة أن تلعب الصين دورا اكبر في العملية السياسية، يتناسب وحجمها السياسي والاقتصادي الكبير في العالم.

وأكد الرئيس عباس حرص القيادة الفلسطينية على توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين، والتي تصادف هذه الأيام الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين فلسطين وجمهورية الصين الشعبية.

وأشاد «عباس»، بالدعم الكبير الذي تقدمه الصين للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المحافل الدولية، والدعم السياسي والاقتصادي لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية .

بدوره أكد المبعوث الصيني، على موقف بلاده الثابت والدائم تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.

واشار السيد شياو شنغ، إلى أن الصين مستمرة في تقديم الدعم السياسي والاقتصادي للشعب الفلسطيني، مؤكدا حرص القيادة الصينية على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الصين وفلسطين لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

حضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ونائب رئيس الوزراء وزير الاعلام نبيل أبو ردينه، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.