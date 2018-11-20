مقتل 6 في انفجار بمخزن للذخيرة بغرب الهند

أعلنت الشرطة، اليوم الثلاثاء، عن أن ما لايقل عن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون إثر وقوع انفجار في مستودع لتخزين الذخيرة في غرب الهند.

وقال نيخيل بينجلي، وهو أحد كبار مسؤولي الشرطة، إن صندوقا مملوءا بالذخيرة انفجر أثناء تفريغه في مستودع للذخيرة في منطقة واردا في ولاية ماهاراشترا.

وذكرت شبكة «إن دي تي في»، أن الأرض المفتوحة في بلدة بولوجاون في منطقة واردا يستخدمها مصنع للذخيرة تابع للجيش الهندي في منطقة خامارايا في ولاية ماديا براديش كمنطقة للتخلص من الذخيرة القديمة.

وأضافت الشبكة أن عاملين بالمصنع وعمال تابعين لشركة خاصة مرخص لها كانوا يقومون بعملية تفريغ وتدمير الذخيرة القديمة.