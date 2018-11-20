الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 1:24 م القاهرة القاهرة 26.7°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما موقفك من المطالبات بحظر النقاب في الأماكن العامة؟

النتـائـج تصويت

مقتل 6 في انفجار بمخزن للذخيرة بغرب الهند

نيودلهي - د ب ا:
نشر فى : الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 - 12:14 م | آخر تحديث : الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 - 12:14 م

أعلنت الشرطة، اليوم الثلاثاء، عن أن ما لايقل عن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون إثر وقوع انفجار في مستودع لتخزين الذخيرة في غرب الهند.

وقال نيخيل بينجلي، وهو أحد كبار مسؤولي الشرطة، إن صندوقا مملوءا بالذخيرة انفجر أثناء تفريغه في مستودع للذخيرة في منطقة واردا في ولاية ماهاراشترا.

وذكرت شبكة «إن دي تي في»، أن الأرض المفتوحة في بلدة بولوجاون في منطقة واردا يستخدمها مصنع للذخيرة تابع للجيش الهندي في منطقة خامارايا في ولاية ماديا براديش كمنطقة للتخلص من الذخيرة القديمة.

وأضافت الشبكة أن عاملين بالمصنع وعمال تابعين لشركة خاصة مرخص لها كانوا يقومون بعملية تفريغ وتدمير الذخيرة القديمة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك