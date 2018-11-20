«دويتشه بنك» تعتزم إعادة شراء سنداتها لتحسين الاستفادة من السيولة النقدية

أعلنت مجموعة "دويتشه بنك" أكبر مجموعة مصرفية في ألمانيا أمس الاثنين، اعتزامها إعادة شراء كمية من سنداتها للوفاء بتعهدها باستخدام السيولة النقدية لديها بصورة أكثر ربحية.

وبحسب بيان المجموعة المصرفية، فإنها تعتزم إعادة شراء سندات قيمتها الإجمالية مليار يورو (14ر1 مليار دولار) "لتحقيق أقصى استفادة من أقساط فوائدها المستقبلية وهيكل آجال استحقاق السندات، بهدف الاستفادة من الموقف القوي للسيولة النقدية لديها".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الخطوة، تأتي بعد حوالي شهر من تصريح المدير المالي للمجموعة المصرفية "جيمس فون مولتكه" عن اعتزام البنك نقل جزء من السيولة النقدية التي يحتفظ بها في البنك المركزي الأوروبي والذي يفرض عليها فائدة سلبية، إلى أصول أخرى لوقف الخسارة النقدية نتيجة الاحتفاظ بهذه الأموال لدى البنك المركزي.

وقال "مولتكه" في هذه التصريحات إن "استخدام جزء صغير من السيولة النقدية المرتفعة لدينا في إعادة شراء الأوراق المالية العادية طويلة المدى يعكس استهدافنا لإعادة توظيف السيولة الفائدة دون تحمل مخاطر غير مبررة"، حيث أن هذا يضمن "الفائدة لكل شركائنا".