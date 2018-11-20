السفير الأمريكي بألمانيا: نرحب بالإجراءات الألمانية للرد على مقتل خاشقجي

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لاقت إجراءات حظر الدخول التي فرضتها الحكومة الألمانية على سعوديين على خلفية مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي تأييدا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال السفير الأمريكي في ألمانيا، ريتشارد جرينل، لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»: «إننا نرحب بالإجراءات التي قامت من خلالها الحكومة الألمانية برد فعل على مقتل جمال خاشقجي».

وأضاف جرينل: «العقوبات الأمريكية السابقة وعقوبات الحكومة الاتحادية تهدف لتحميل المسؤولية لمن شاركوا في هذا القتل المروع».

يذكر أن ألمانيا قررت أمس الاثنين منع دخول 18 مواطنا سعوديا إلى أراضيها على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بحسب تصريحات وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على هامش اجتماع في بروكسل.

وصرح ماس أيضا بأن الأشخاص الذين يسري عليهم القرار يشتبه أنهم على صلة بالجريمة، موضحا أنه تم تنسيق اتخاذ هذه الخطوة مع بريطانيا وفرنسا.

ووفقا لبيانات وزارة الخارجية الألمانية أمس، فإن الأشخاص المقصودين هم فريق الإعدام المشتبه به المكون من 15 شخصا، فضلا عن 3 آخرين يشتبه أنهم شاركوا في تنظيم الجريمة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت عقوبات ضد 17 موظفا حكوميا سعوديا سابقا.

وبهذا الإجراءات قامت الحكومتان الأمريكية والألمانية برد فعل على نتائج التحقيقات المتوافرة حتى الآن عن الواقعة، والتي تقول إن خاشقجي الذي كان يعيش في المنفى بالولايات المتحدة الأمريكية قُتل في قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من شهر أكتوبر الماضي.

يذكر أن خاشقجي توجه إلى القنصلية السعودية في اسطنبول لاستخراج وثائق لإتمام زواجه بسيدة تركية.