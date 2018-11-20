شتاينماير يلتقي رئيس جنوب إفريقيا في زيارة رسمية بكيب تاون

التقى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الثلاثاء، في مدينة كيب تاون خلال زيارته الرسمية لجنوب إفريقي، بمرافقة وفد اقتصادي، حيث استقبل رامافوزا نظيره الألماني أمام مقر الرئاسة في مدينة كيب تاون بمراسم عسكرية.

ومن المحتمل أن يتم تناول قضايا عالمية خلال المباحثات بين الرئيسين، اليوم، مثل الهجرة وحماية المناخ والنزاعات التجارية.

يُذكر أن جنوب إفريقيا تعد دولة مستقبلة لكثير من اللاجئين المنحدرين من دول إفريقية أخرى، واعتبارا من عام 2019، سوف تحصل ألمانيا وجنوب إفريقيا على مقعد في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين.

وكان قد تم انتخاب رامافوزا خليفة للرئيس السابق جاكوب زوما، في فبراير عام 2018، وتعد مكافحة الفساد والبطالة في جنوب إفريقيا أهم المهام التي تواجه الرئيس الجديد.