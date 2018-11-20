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الأمم المتحدة في اليوم العالمي للطفل: «نريدهم آمنين»

عمرو محمد
نشر فى : الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 - 6:11 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 - 6:11 ص

يحتفل العالم اليوم الثلاثاء، بيوم الطفل العالمي، الذي يوافق يوم 20 نوفمبر من كل عام.

وقالت الأمم المتحدة، إن اليوم العالمي للطفل يتيح للجميع الدفاع عن حقوق الطفل، وتعزيزها والاحتفال بها، مضيفة: "نحن نريد إقامة عالم يكون فيه جميع الأطفال ملتحقين بالمدارس، آمنين من الأذى وقادرين على تحقيق إمكاناتهم، ونعلم أنك تريك ذلك أيضاً."

ومنذ عام 1990، يصادف اليوم العالمي للطفل الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان والاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل.

وفي 20 نوفمبر عام 1959 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل، وفي اليوم ذاته من عام 1989 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل.


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