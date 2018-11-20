طرحت دار النشر الأمريكية «Crown Publishing»، يوم الثلاثاء الماضي، مذكرات زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ميشيل أوباما، تحت عنوان «Becoming».

وعلى الرغم من حجم المبيعات الكبير الذي حققته مذكرات ميشيل أوباما في أول أسبوع من طرحها، إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها زوجة رئيس أمريكي سابق بكتابة مذكراتها، وطرحها في كتاب للجمهور.

وفيما يلي تستعرض «الشروق»، من خلال هذا التقرير، أبرز مذكرات زوجات رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية السابقين.

«My Turn».. نانسي ريغان

طرحت زوجة الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان، نانسي ريغان، عام 1989، كتاب تحت عنوان «My Turn» أو «دوري»، تضمن مذكراتها.

وتضمن هذا الكتاب سردًا للفترة التي قضتها في البيت الأبيض، وتأثيرها على إدارة زوجها للبلاد وقتها.

«Barbara Bush: A Memoir».. باربرا بوش

طرحت زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، باربرا بوش، مذكراتها في كتاب بعنوان «Barbara Bush: A Memoir» أو «باربرا بوش: مذكرات»، عام 1994، أي بعد عام واحد من مغادرتها للبيت الأبيض.

وتضمت هذه المذكرات مسيرة حياة باربرا، وقصة زواجها من جورج بوش، بالإضافة إلى بعض المواقف والأحداث التي عاصرتها خلال الأربع سنوات التي قضتها في البيت الأبيض، كسيدة أولى.

«Living History».. هيلاري كلينتون

طرحت زوجة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، هيلاري كلينتون، مذكراتها في أكثر من كتاب، منها على سبيل المثال «Living History» أو «معايشة التاريخ»، الذي صدر عام 2003، أي بعد عامين من مغادرتها للبيت الأبيض.

وتناولت هيلاري في هذا الكتاب تجربتها خلال الثماني سنوات التي قضتها في البيت الأبيض، وبعض المواقف التي تعرضت لها خلال هذه الفترة.

«Spoken from the heart».. لورا بوش

طرحت زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، لورا بوش، مذكراتها في كتاب تحت عنوان «Spoken from the heart» أو «كلام من القلب»، عام 2010.

ودونت لورا خلال هذه المذكرات تجربتها كسيدة أولى للولايات المتحدة، وتأثير الثماني سنوات التي قضتها في البيت الأبيض عليها.

كما وثقت في هذا الكتاب أيضًا بعض المواقف التي تعرضت لها هي وزوجها، مثل إصابتهما بالتسمم خلال زيارتهما إلى ألمانيا عام 2008.

وأخيرًا.. «Becoming».. ميشيل أوباما

طرحت ميشيل أوباما، مذكراتها الأسبوع الماضي، في كتاب بعنوان «Becoming» أو «أن تصبح»، دونت خلاله مسار حياتها الذي وصفته بغير المتوقع، ورحلتها من شيكاغو إلى البيت الأبيض، وأبرز التحديات التي واجهتها خلال هذه الرحلة.

ويعد أبرز ما جاء في هذه المذكرات، هو هجوم ميشيل على الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، وتأكيدها على عدم مسامحتها له؛ بسبب الشائعات التي نشرها والتي تشكك في شرعية شهادة ميلاد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والتي كانت من الممكن أن تهدد سلامة عائلتها.