محكمة المدققين الأوروبية ترصد عجزا في سبل تطبيق قواعد مواجهة الفيضانات

قالت محكمة المدققين الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إنها رصدت عجزا في سبل تطبيق الدول الأعضاء لقواعد مواجهة الفيضانات، وخاصة فيما يتعلق بالتمويل، وذلك في تقرير تم نشره عقب وقوع فيضانات مميتة هذا العام في إيطاليا ودول أخرى.

وحذر خبراء المناخ، من أن ارتفاع درجات الحرارة من المرجح أن يسبب وقوع فيضانات غامرة من نفس النوع الذي تم رصده في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، حيث لقى العشرات حتفهم بسبب العواصف وهطول أمطار غزيرة خلال الأشهر الماضية.

وحذرت المحكمة، اليوم، من أنه مازال هناك "تحديات مستقبلية كبيرة" أمام إدارة الاتحاد الأوروبي لمخاطر الفيضانات.

وقال المراجع فيل وين اوين، الذي أشرف على التقرير "الفيضانات يمكن أن تسبب الإصابة والموت وخسائر اقتصادية كبيرة والإضرار بالبيئة والتراث الثقافي".

وخلص التقرير إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي، التي تم تطبيقها عام 2007، عملت على تحسين التنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، التي تراقب الإجراءات على مستوى الدول ويمكن أن تتشارك المعرفة بين حكومات دول الاتحاد.