وزير الإعلام اليمني يتهم ميليشيا الحوثي بخرق الهدنة في الحديدة

اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أمس الاثنين، ميليشيا الحوثي بخرق الهدنة في الحديدة، على خلفية الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش الوطني والانقلابيين بشكل متقطع بين الحين والآخر على خطوط التماس في حي سبعة يوليو ووسط شارع صنعاء وفي مدينة الصالح شمال شرقي الحديدة، بعد محاولة الحوثيين التسلل والتقدم باتجاه مواقع تمركز الجيش.

وقال "الإرياني"، في تغريدة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية: "لم تكد تمضي ساعات على البيان الذي أطلقته الميليشيات الحوثية معلنة وقف إطلاق الصواريخ الباليستية حتى كانت عناصرها توجه أحد صواريخها باتجاه الأراضي السعودية".

وكان مشروع قرار قدمته بريطانيا حول اليمن إلى مجلس الأمن قد طالب بهدنة فورية في مدينة الحديدة لمدة أسبوعين، تهدف لإزالة كافة الحواجز وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأعلنت ميليشيات الحوثي في بيان، أول أمس الأحد، أنها أوقفت الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ضد قوات الشرعية والتحالف، بناء على طلب المبعوث الأممي، مارتن جريفيس، إلا أنها خالفته.