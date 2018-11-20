«أردوغان» يرفض حكما لمحكمة أوروبية بإطلاق سراح سياسي معارض

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رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حكما أصدرته محكمة أوروبية عليا، يأمر بإطلاق سراح السياسي المعارض الموالي للأكراد، صلاح الدين ديميرطاش.

وقال أردوغان عن الحكم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء التركية "الأناضول": "نحن غير ملزمين به".

وأوضح، في تعليقه على الحكم عقب كلمة القاها في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أن تركيا ستتخذ خطوات ضد الحكم، وذلك بحسب ما ذكرته "الأناضول".

ويخضع ديميرطاش، البالغ من العمر 45 عاما، للاحتجاز قيد المحاكمة منذ عام 2016 على خلفية تهم متعلقة بالإرهاب.

ومن جانبه، يقول ديميرطاش، إنه محتجز بسبب انتقاده لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.