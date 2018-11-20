خلاف بين روسيا والغرب حول تحديد المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيمائية السورية

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نشب اليوم الاثنين، خلاف بين مندوبي روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيمائية ومبعوثين من الدول الغربية، حول تحديد المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا.

وبدأ الخلاف عندما قدم المندوبون الروس اقتراحا من شأنه عرقلة تشكيل فريق من الخبراء يحاول تقييم المسؤولية عن الهجمات بالأسلحة الكيمائية داخل سوريا.

وقال السفير الروسي، ألكسندر شولجين، إنه ينبغي منع هذا التحرك لأن تشكيل مثل هذا الفريق ليس في نطاق اختصاص منظمة حظر الأسلحة الكيمائية.

ورد ممثلو بريطانيا والولايات المتحدة بأن روسيا تحاول تقويض المحاولات الرامية إلى كبح الأسلحة الكيمائية وأنها تريد التستر على حقيقة أن الحكومة السورية مسؤولة عن القسط الأعظم من الهجمات بالغازات السامة.

وقال السفير الأمريكي كينيث وورد "هم يحاولون دفن الحقيقة".