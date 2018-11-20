السعودية والإمارات تطلقان مبادرة جديدة لرعاية 12 مليون يمني

أطلقت كل من السعودية والإمارات، مبادرة جديدة للتصدي لأزمة الغذاء في اليمن، ورعاية نحو 12 مليون مواطن هناك.

وأعلنت الدولتان، حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، صباح الثلاثاء، عن تخصيص 500 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة في اليمن.