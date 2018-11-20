الأمين العام للناتو يحذر من إنشاء كيان منافس للحلف

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حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينز ستولتنبرج، دول الاتحاد الأوروبي من التمادي في خطط إنشاء اتحاد دفاعي أوروبي.

وقال النرويجي ينز ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، على هامش لقاء لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "أرحب بهذه الجهود" محذرا في الوقت ذاته من أن يكون الهدف من وراء هذه الخطط منافسة الناتو.

وشدد ستولتنبرج على أن الناتو هو الأساس الذي يقوم عليه الأمن الأوروبي.

وكان وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي قد قرروا مساء أمس الاثنين، توسيع نطاق التعاون العسكري بين دول التكتل.

وخلال اجتماعهم، وافق الوزراء على 17 مشروعا جديدا في إطار البرنامج المعروف باسم "التعاون الهيكلي الدائم" في الأمن والدفاع (بيسكو )، والذي يتيح لدول التكتل التعاون بشكل أوثق لبناء القدرات العسكرية.