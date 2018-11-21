اتهام رجل نرويجي بإجبار مئات الصبية على ممارسة أعمال جنسية

قال ممثلو إدعاء في أوسلو في وقت متأخر من، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم توجيه اتهامات إلى رجل نرويجي (26 عاما) بإجبار إكثر من 300 صبيا على ممارسة أعمال جنسية.

ووفقا للبيان الصادر عن الادعاء العام، والذي اطلعت عليه هيئة الإذاعة النرويجية فقد تم اغتصاب بعض الصبية، ولكن معظم الحالات تركزت على إجبار صبية على الأعمال الجنسية. ولن يتم ملاحقة الاعتداء على 160 صبيا آخرين كجرائم.

وصوّر الرجل نفسه كفتاة في المنتديات وتطبيق "سناب شات" وبدأ محادثات جنسية. وأرغم الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 سنة على تصوير أنفسهم وهم يستمنون وإرسال مقاطع الفيديو إليه. ثم هدد بنشر هذه الأفلام على الإنترنت إذا لم يستمر الفتيان في إرسال التسجيلات.

ووجدت الشرطة 16463 فيلمًا مختلفًا على جهاز الكمبيوتر الخاص به ، حسبما أفادت صحيفة "فردنس جانج".

والصبية المتضررون من هذه القضية هم من النرويج والسويد والدنمارك. وقد احتجز الرجل منذ عام 2016، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في بداية العام المقبل.