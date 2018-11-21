البيت الأبيض: واشنطن تعارض المرشح الروسي لقيادة منظمة الشرطة الدولية «الإنتربول»

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أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض المرشح الروسي المقترح لقيادة منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» مشيراً في ذلك إلى ما أسماها «الانتهاكات» الروسية.

ونقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جاريت ماركيز قوله إن الولايات المتحدة «تؤيد بقوة» الرئيس المؤقت الحالي للانتربول الكوري الجنوبي كيم جونج يانج للبقاء في المنصب بشكل دائم وذلك ضد ترشح الضابط في وزارة الداخلية الروسية الكسندر بروكوبشوك.

وانتقد جاريت ماركيز ترشح روسي للمنصب قائلاً في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «إن الحكومة الروسية تسيء استخدام عمليات الانتربول لمضايقة معارضيها السياسيين».

يذكر أنه من المتوقع أن تجتمع الجمعية العامة للانتربول غداً الأربعاء لاختيار رئيسها الجديد في دبي بالإمارات.