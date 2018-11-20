منظمة جرينبيس: تزايد ذوبان الجبال الجليدية غربي الصين بمعدلات كبيرة

ذكرت منظمة "جرينبيس" المعنية بالمحافظة على البيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن معدل ذوبان الجبال الجليدية في المنطقة الغربية من الصين، زاد بدرجة كبيرة خلال العقود الأخيرة، مما أثر على مصدر مياه ل لـ 1.8 مليار شخص.

ونقل البيان عن ليو جونيان، المسئول عن حملات المنظمة لشؤون المناخ والطاقة لمنطقة شرقي آسيا، قوله إن هذا التطور يعد بمثابة دعاء استيقاظ للصين والعالم.

وأضاف جونيان أن الجبال الجليدية في الصين تزود 1.8 مليار شخص بالمياه، وهي الآن تذوب بمعدلات سريعة.

وتوجد بالصين قرابة 50 ألف جبل جليدي، وتعد جزءا من المنطقة الأكبر من الجبال الجليدية والثلجية خارج نطاق الأقاليم القطبية، التي تقع في جبال الهيملايا وسلسلة جبال هندو كوش وهضبة التبت.

واختفى تقريبا ما نسبته 20% من إجمالي منطقة الجبال الجليدية في الصين بالفعل، وفقا لما قالته منظمة جرينبيس.

وأضافت جرينبيس إن ذوبان الجليد يتسبب أيضا في الإخلاء الإجباري للسكان نتيجة للفيضانات، كما أنه يؤثر سلبا على الإنتاج الزراعي.

واستخدمت المنظمة صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية، لإظهار أن المعدل السنوي لتراجع حجم كتلة "لاوهوجو" الجليدية وغيرها من الجبال الجليدية، زاد بمعدل أكثر من الضعف خلال العقود الأخيرة.