بولندا تعفي «أيديا بنك» من الاحتفاظ ببعض الاحتياطي بسبب فضيحة فساد

أعفى البنك المركزي ببولندا، "أيديا بنك إس إيه"، من الاحتفاظ بالاحتياطيات الإلزامية في البلاد، وذلك في أول دعم رسمي غير شفهي لرجل الأعمال ليسزيك كزارنيكي، منذ الكشف عن فضيحة فساد في الأسبوع الماضي.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن "أيديا بنك" لا يحتاج إلى الاحتفاظ بنسبة 50% من الاحتياطيات الإلزامية، منذ 19 نوفمبر وحتى نهاية عام 2021، وفق ما جاء في بيان تنظيمي اليوم الثلاثاء.

يُذكر أن "أيديا بنك" و"بنك جيتن نوبل"، كانا محوري فضيحة فساد تم الكشف عنها في تقرير لصحيفة بولندية، أدى إلى أستقالة الجهة الرقابية لأسواق المال وتراجع الأسهم المحلية وعملة الزلوتي البولندي، وسط مخاوف بشأن سحب المقرضين للودائع.