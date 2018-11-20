الطيران العراقي يستهدف تجمعات لـ 40 إرهابيا داخل الأراضي السورية

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي اليوم الثلاثاء أن طائرات F16 العراقية نفذت ضربات جوية داخل الأراضي السورية، مؤكدا أن الضربات استهدفت تجمعات لـ 40 إرهابيا في مناطق متفرقة.

وذكر المركز - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة نفذت طائرات F16 العراقية، ضربات جوية داخل الأراضي السورية، وفق معلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب.

وأضاف أن العملية أسفرت عن دك مستودع للأسلحة يعود لما تسمى (ولاية الفاروق بداخله) 10 إرهابيين، وصواريخ ومتفجرات تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة السوسة، كما نفذت في الوقت ذاته ضربة أخرى في منطقة الباغوز على مقر لما يسمى (فيلق الفاروق) بداخله 30 إرهابياً وقاذفات وصواريخ وبنادق مختلفة، وتم تدمير الهدفين بالكامل.