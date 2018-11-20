«بارزاني» يدعو شركات الطاقة للاستثمار في إقليم كردستان

دعا رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، أمس الاثنين، الشركات في مجال الطاقة للاستثمار في الإقليم.

وقال بارزاني، في كلمة له بمناسبة مرور عشرة أعوام على بدء عمل شركة دانه غاز بالاستثمار في إقليم كردستان "هناك دور مهم وكبير للقطاع الخاص في تنمية الاستثمار بإقليم كردستان، وندعو الشركات الاستثمارية في مجال الطاقة للمشاركة والاستثمار في كردستان".

وأضاف بارزاني أن" استئناف تصدير النفط من كركوك يعتبر من الخطوات المهمة جدا ، مشيراً إلى أنه ستتم زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في إقليم كردستان حوالي 300 ميجاوات في الفترة المقبلة وبثلاث مراحل".

وكان مسؤول بقطاع النفط العراقي قد أعلن في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الجمعة الماضية استئناف عمليات ضخ النفط الخام من حقول كركوك الشمالية إلى ميناء جيهان التركي عبر خط أنابيب كردستان لأول مرة منذ أكثر من عام".

وكانت شركة نفط الشمال في كركوك قد أوقفت ضخ النفط الخام من حقول كركوك قبل أكثر من عام، بعد إعادة الحكومة العراقية فرض سيطرتها على محافظة كركوك بهدف فرض القانون وإعادة نفوذها بعد طرد قوات البيشمركة الكردية من حقول كركوك وأبرزها باي حسن وهافانا.