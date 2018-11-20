الصين والفلبين تتفقان على رفع العلاقات لمستوى العلاقات التعاونية الاستراتيجية الشاملة

اتفقت الصين والفلبين اليوم الثلاثاء على الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى العلاقات التعاونية الاستراتيجية الشاملة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصيني "شي جين بينج" ونظيره الفلبيني "رودريجو دوتيرتي" في العاصمة (مانيلا)، ونقلته وسائل إعلام صينية اليوم.

ووجه بينج الدعوة إلى رئيس الفلبين لحضور منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الثاني المقرر انعقاده في الصين شهر أبريل المقبل.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج وصل في وقت سابق اليوم إلى مانيلا، في أول زيارة دولة يقوم بها رئيس صيني إلى الفلبين منذ 13 عاما.

وتعد الفلبين المحطة الأخيرة من جولة الرئيس بينج التي تشمل ثلاث دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث زار بالفعل بابوا غينيا الجديدة وحضر الاجتماع الـ26 لقادة منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، وبروناي.