مجلس الشيوخ البرازيلي يناقش قانونا جديدا لتنظيم قطاع النفط

بدأ مجلس الشيوخ البرازيلي، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون "نقل حقوق بتروبراس" الخاص بشركة النفط البرازيلية الحكومية "بتروبراس"، على أن يتم التصويت عليه الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فرناندو بيزيرا كويهلو زعيم تكتل الأغلبية الحاكم في مجلس الشيوخ القول، إن مشروع القانون سيواجه بعض المعارضة أثناء المناقشات "لكننا نملك الأغلبية المريحة، عندما نصل إلى التصويت" على مشروع القانون في نهاية الأمر.

كان مجلس النواب البرازيلي، قد وافق على مشروع القانون في يوليو الماضي ويسمح لشركة "بتروبراس" بيع حتى 70% من حقوق امتيازها لإنتاج النفط في حوض سانتوس والتي تقدر بحوالي 5 مليارات برميل من النفط المكافئ.

كما يسمح القانون للحكومة بتنظيم مزايدات لمنح حقوق التنقيب والإنتاج في المنطقة التي تحتوي على احتياطيات تقدر بحوالي 10 مليارات برميل من النفط المكافئ.