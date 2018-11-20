أردوغان: خط توركيش ستريم لنقل الغاز لأوروبا سيبدأ العمل عام 2019

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه من المتوقع أن يبدأ عمل خط الغاز الطبيعي الجديد من روسيا عام 2019.

وذكر أردوغان، خلال مراسم للاحتفال باستكمال بناء جزء من خط الغاز في المياه مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين في اسطنبول "مشروع توركيش ستريم سوف يبدأ العمل عام 2019 بعد إجراء الاختبارات".

وأوضح أردوغان، أن خط أنابيب الغاز من روسيا الذي سينقل 31.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وسيتم نقل ما لا يقل عن نصف شحنة الغاز عبر تركيا إلى الأسواق الأوروبية.

من جانبه، قال بوتين "هذا بالطبع سيجعل من تركيا مركزا أوروبيا رئيسيا وسيؤثر بدون شك على المكانة الجيوسياسية للجمهورية التركية".

وأضاف الرئيس الروسي، أن خط الغاز سيكون "عاملا مهما في ضمان أمن الطاقة في كل أنحاء أوروبا".

وأعرب بوتين عن تقديره "لإرادة أردوغان السياسية وشجاعته" لدعم مشروع خط الأنابيب "في ظل ظروف المنافسة المتنامية".

وبمجرد اكتماله، سيربط خط الأنابيب بين روسيا وتركيا عبر البحر الأسود، ليصل إلى الساحل التركي على بعد 100 كيلومتر إلى غرب اسطنبول.