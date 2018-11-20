البيت الأبيض يهدد مجددا بسحب أوراق اعتماد مراسل «سي إن إن»

انتقل النزاع بين البيت الأبيض ومراسل قناة "سي إن إن" الإخبارية، جيم أكوستا، بشأن الوصول للمؤتمرات الصحفية، لجولة أخرى حيث هدد البيت الأبيض أكوستا مجددا بسحب أوراق اعتماده بعد انتهاء القرار القضائي العاجل نهاية شهر نوفمبر الجاري.

ولكن القناة الأمريكية، هددت بأن "هذه الأعمال تهدد جميع الصحفيين والمنظمات الإخبارية".

وتقدمت القناة، اليوم الاثنين، بطلب تحديد جلسة عاجلة لدى المحكمة للنظر في هذا التهديد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد سحب أوراق الاعتماد الخاصة بمراسل شبكة "سي إن إن" الشهير وذلك بعد مشادة كلامية بينه وبين الرئيس الأمريكي في السابع من نوفمبر الجاري.