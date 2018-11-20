رئيس جنوب إفريقيا يدرس إنشاء «وزارة عليا» للسياسات الاقتصادية

قالت مصادر مطلعة إن رئيس جنوب إفريقيا «كيريل رامافوزا» يدرس إنشاء وزارة عليا للسياسة الاقتصادية كجزء من إعادة هيكلة كاملة للسلطة التنفيذية في البلاد.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الوزارة الجديدة ستضم مجموعة من الإدارات الاقتصادية المتنوعة منها الخزانة الوطنية بهدف تبسيط صياغة السياسة الاقتصادية وتجنب تكرار الأدوار، وأضافوا أن تحديد حجم الحكومة الجديدة سيرتبط بمراجعة الدور الذي تلعبه الشركات المملوكة للدولة في الاقتصاد الوطني.

يذكر أن اقتصاد جنوب إفريقيا وهو أكبر اقتصاد صناعي في إفريقيا لم ينمو بأكثر من 2% منذ 2013، وسقط في دائرة الركود خلال الربع الثاني من العام الحالي. وكان الرئيس "رامافوزا" قد أعلن في أيلول/سبتمبر الماضي عن خطة تحفيز لزيادة نمو الاقتصاد. ومن المنتظر أن تساعد الإجراءات الرامية إلى تقليل الإنفاق العام في استعادة ثقة المستثمرين الذين يراقبون العجز في ميزانية جنوب إفريقيا.