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المعارضة السورية: مقتل 12 من قوات النظام في هجوم بريف إدلب

دمشق - د ب أ:
نشر فى : الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 - 10:50 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 - 10:50 ص

أفادت المعارضة السورية، اليوم الثلاثاء، بمقتل 12 من عناصر القوات الحكومية في هجوم لهيئة تحرير الشام بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة، في تصريح صحفي اليوم، إن مجموعة العصائب الحمراء التابعة لهيئة تحرير الشام هاجمت فجر اليوم موقعا للقوات الحكومية السورية في بلدة شم الهوى في ريف إدلب الجنوبي الشرقي وقتلت جميع عناصر الموقع وعددهم 12 عنصرا.

وأضاف القائد أن المجموعة المهاجمة اغتنمت أسلحة وذخائر وعادت إلى مواقعها.

وكانت مجموعة العصائب الحمراء نفذت عملية انتحارية يوم الجمعة الماضي على موقع متقدم للقوات الحكومية في محيط بلدة السرمانية بريف حماة الشمالي الغربي وأسفر الهجوم عن مقتل 23 عنصرا وفقدان 4 آخرين.


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