قوات الأمن التونسية تقتل إرهابيا خطيرا غربي البلاد

أعلنت مصادر أمنية في تونس عن مقتل عنصر متشدد في عملية أمنية، نفذتها وحدات من الحرس الوطني مساء أمس الأربعاء، بجهة الكاف غربي البلاد.

وذكرت مصادر من الحرس الوطني أن العملية الأمنية، التي جدت في جبال جراداو التابعة لمعتمدية ساقية سيدي يوسف التابعة لولاية الكاف على مقربة من الحدود الجزائرية غربا، مكنت من القضاء على عنصر إرهابي خطير يدعى أيمن الجندوبي.

وشارك الجندوبي في عمليات إرهابية سابقة من بينها الهجوم على حافلة عسكرية في 2014 اسفرت عن مقتل خمسة جنود.

كانت وزارة الداخلية التونسية قد اعلنت في وقت سابق من أمس الاربعاء، عن توقيف عناصر جماعة متشددة تطلق على نفسها "كتيبة الجهاد والتوحيد" كانت تحضر لعمليات ارهابية في مدينة سيدي أبو زيد وسط البلاد.