رئيسة شرطة لندن: سنتابع محاولاتنا لتقديم الروسيين المتورطين في حادث تسميم سكريبال للعدالة

أعلنت كريسيدا ديك رئيسة شرطة العاصمة البريطانية لندن، أن الشرطة لن تستسلم أبدًا في محاولتها لتقديم العميلين الروسيين المتورطين في حادث تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال، إلى العدالة.

وقالت ديك - في تصريحات نقلتها صحيفة (الاندبندنت) البريطانية على موقعها الإلكتروني - "قطعًا لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به في التحقيق الجاري، والذي حدد مطلع العام الجاري اثنين من الجناة يُشتبه في تورطهما في الحادث".

ولفتت الصحيفة إلى أن العميلين لدى جهاز الاستخبارات العسكرية الخارجية في روسيا عادا إلى بلدهما على الفور بعد محاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال، في مارس الماضي، مشيرةً إلى أن احتمال تسليمهما يبدو ضئيلًا، إذ يواصل الكرملين إنكار أي تورط.

وأكدت ديك أن شرطة العاصمة البريطانية ستواصل العمل الوثيق مع الحكومة البريطانية والمؤسسات، كما ستواصل إجراء تحقيقاتها.

وجاءت تصريحات ديك عقب اكتشاف طبيب شرعي أن رجل الأعمال الروسي ألكسندر بيريبيليتشني، توفي لأسباب طبيعية عام 2012، وذلك عقب فتح تحقيق في المزاعم المتعلقة بأنه قُتل إثر إبلاغه عن مسئولين فاسدين في روسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الأمريكية أدرجت المشتبه بهما في قضية تسميم سكريبال، روسلان بوشيروف وألكسندر بيتروف، على قائمة عقوباتها أمس الأربعاء لصلتهما بالاستخبارات الروسية.