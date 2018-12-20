محكمة أمريكية تدين «آبل» بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لشركة «كوالكوم»

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية، أن إحدى المحاكم الألمانية أصدرت حكما يدين شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل" بانتهاك براءات اختراع مملوكة لشركة الإلكترونيات "كوالكوم" في أحد مكونات هواتفها الذكية طراز "آيفون". في الوقت نفسه لم يتضمن الحكم فرض حظر فوري على مبيعات منتجات "آبل" في ألمانيا، إذا قدمت "آبل" استئنافا على الحكم.

من ناحيته، قال "ستيف رودجيرز" المستشار العام لشركة "إنتل" الأمريكية للإلكترونيات إن "سلطات حماية المنافسة في مختلف أنحاء العالم، اعتبرت ممارسات كوالكوم بشأن تراخيص استخدام براءات اختراعها غير قانونية، ومع ذلك تحاول هذه الشركة تحقيق بعض النتائج من خلال حملة دعاوى قضائية بشأن براءات الاختراع".

كانت إحدى المحاكم الصينية قد أصدرت في وقت سابق من الشهر الحالي حكما بحظر استيراد وبيع أغلب طرز الهاتف الذكي "أيفون" الذي تنتجه "آبل" الأمريكية، على خلفية نزاع قضائي حول حقوق الملكية الفكرية بين "كوالكوم" و"آبل".

وقالت "كوالكوم" إن الحكم القضائي يشمل "آيفون6 إس" و"آيفون6 إس بلس" و"آيفون7" و"آيفون7 بلس" و"آيفون8" و"آيفون8 بلس" و"آيفون إكس".